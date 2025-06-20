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Президент РФ заявил о потере Украиной 76 тысяч человек в Курской области

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины потеряли 76 тыс. человек в ходе боевых действий в Курской области, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Посмотрите, что они сделали: взяли, забрались к нам в Курскую область, потеряли там 76 тыс. человек, ну это катастрофа!" - сказал Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.

Глава государства отметил при этом: "В конечном итоге мы их оттуда выбили, но они начали создавать угрозу по всей линии госграницы с Украиной в двух других соседних областях. К чему это привело? У них и так не хватает личного состава, а мы теперь вынуждены создавать зоны безопасности вдоль границ на очень многих участках, и они отвлекают туда свои вооруженные силы, которых и так не хватает на принципиальных участках".

По словам президента, украинская сторона "своими руками создала еще одну линию боевого соприкосновения почти на 2000 км".

Как отметил Путин, своими действиями украинские власти и их западные союзники, отказавшиеся от Стамбульских соглашений и решившие нанести России стратегическое поражение, добились того, что и новые территории оказались под контролем РФ.

"Российская армия наступает по всем направлениям на всей линии боевого соприкосновения каждый день", - сказал президент.

Курская область Владимир Путин
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