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РФ и Бахрейн обсуждают создание хаба по торговле российским зерном

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россия и Бахрейн могут создать хаб по поставкам российской пшеницы, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025.

"Собираемся вместе с нашими друзьями из Бахрейна создать целый хаб по поставкам пшеницы из России", - сказал он.

"В этом (в поставках - ИФ) заинтересованы очень многие страны арабского мира. В этом направлении шаг за шагом мы будем двигаться", - добавил президент.

Россия занимает первое место в мире по экспорту пшеницы. По итогам текущего сезона (заканчивается 30 июня) ее поставки за рубеж составят порядка 44 млн тонн, сообщала ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

В 2024 году РФ собрала 125,9 млн тонн зерна, в том числе 82,6 млн тонн пшеницы.


Владимир Путин Бахрейн ПМЭФ
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