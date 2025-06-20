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Путин отметил, что ситуация на нефтяном рынке пока не требует оперативной реакции

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Ситуация на нефтяном рынке пока не требует оперативного вмешательства, рост цен пока не является значительным, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

"Конечно, мы видим, что сегодняшняя ситуация на Ближнем Востоке, связанная с конфликтом между Ираном и Израилем, привела к определенному росту цен. Но этот рост, на взгляд наших экспертов, не является значительным. Сколько сейчас? $75 долларов за баррель. А было $65. На $10 вырос и стабилизировался на этом уровне", - сказал Путин.

По его словам, многие страны способны нарастить добычу нефти и ее поставки на мировой рынок, в том числе и страны Персидского залива, однако пока это преждевременно, считает российский президент.

"Мы это делаем, как правило, согласованно. Надеюсь, так оно и будет. И Объединенные Арабские Эмираты вносят очень существенный вклад, и наследный принц Саудовской Аравии очень ответственно к этому относится. Причем у нас решения всегда сбалансированный характер носят. Мы посмотрим все вместе, как будет развиваться ситуация. Пока какой-то оперативной реакции не требуется", - отметил Путин.

Он также напомнил о постепенном наращивании добычи нефти несколькими странами ОПЕК+, которое началось еще до эскалации конфликта на Ближнем Востоке и спустя длительный период добровольных сокращений.

"Мы очень строго выполняем все наши договоренности в рамках работы с нашими друзьями и партнерами по линии ОПЕК+. Эти страны сознательно ограничивают добычу и поставки энергоносителей на мировой рынок. Сейчас, правда, по имеющейся договоренности постепенно добыча наращивается, но именно постепенно, имея в виду, чтобы не создать дисбалансов на мировом рынке, тем, чтобы обеспечить, как мы в таких случаях всегда говорим, баланс между спросом и предложением и справедливые цены, которые были бы комфортны как странам-производителям, так и странам-потребителям", - сказал глава РФ.

Владимир Путин нефть ПМЭФ
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