ГК "Дело" и Modena Group договорились сотрудничать по созданию портовой инфраструктуры в Индонезии

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Группа компаний "Дело" и компания Mologiz (логистическое подразделение Modena Group) договорились изучить возможность реализации проекта по созданию глубоководного морского порта и сопутствующей инфраструктуры в Индонезии, сообщили в ГК "Дело".

Соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ-2025 при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ).

Стороны договорились, что на первом этапе ГК "Дело" предоставит проекту профессиональную экспертизу и ресурсы, а Mologiz сосредоточится на взаимодействии с государственными органами Индонезии. Следующим шагом станет детальная проработка проекта с целью формирования юридически обязывающего соглашения.

"Создание портовой инфраструктуры в Индонезии - это не только развитие нового крупного логистического узла, но и потенциал для усиления экономического сотрудничества между нашими странами. Партнерство с Индонезией расширяет возможности укрепления транспортного суверенитета и интеграции российских логистических компаний в глобальные цепочки поставок", - отметил председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс". У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 50%, госкорпорация "Росатом" владеет 49%, 1% - у ООО "Р-Альянс".