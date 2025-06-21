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Титов поддержал идею ответственности работодателя за трудовых мигрантов

Титов поддержал идею ответственности работодателя за трудовых мигрантов
Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, бывший бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что поддерживает идею возложить на работодателей ответственность за нанятых ими трудовых мигрантов.

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"Привязка обязанностей и возможностей к работодателю - это правильно. Тогда в стране не будет "болтающихся без дела" мигрантов, все будут заниматься именно тем, для чего их пригласили", - сказал Титов в интервью "Интерфаксу" "на полях" Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что такая практика существует практически во всем мире.

Так, по его словам, главным требованием к трудовым мигрантам должен быть контракт - краткосрочный до года или среднесрочный - более года.

"В первом случае это значит, что они должны получить подтверждение на работу еще будучи у себя в стране, приехать работать без семьи, не привозить детей, которых нужно устраивать в школу и так далее, они едут только работать на определенных срок. Если же работник хочет продолжить работать в России более длительный срок, то тогда он должен получить трудовую визу, но опять-таки при условии обязательного контракта. И тогда уже у него появляется право привезти семью, получать определенные социальные блага от государства, но и требования к нему выше", - сказал Титов.

Борис Титов
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