Сечин назвал увеличение дивидендов банков в пользу государства разумным и целесообразным

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Увеличение дивидендных платежей банками с государственным участием в бюджет дало бы возможность изучить вариант смягчения налоговой нагрузки на реальный сектор, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Банковская система стабильна за счет относительно низкой налоговой нагрузки и повышенной доходности облигаций федерального займа, что позволяет ей работать с высокой эффективностью. Но мы ожидаем увеличение ее вклада не только в бюджет, но и в экономику страны", - сказал он, выступая на энергетической сессии ПМЭФ-2025.

По его словам, "как минимум, повышение дивидендных выплат в пользу государства было бы разумно и целесообразно и могло бы снизить бюджетные риски, что позволило бы рассмотреть снижение фискальных режимов для производителей и стать стимулом развития страны".