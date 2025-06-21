"Роснефть" в свой бизнес-план на 2025 г. ставит цену в $45 за баррель, на 2026 г. - $42-43

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - "Роснефть" заложила в своей бизнес-план на 2025 год цену на нефть в $45 за баррель, на 2026 год - $42-43, сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на энергетической панели в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума.

"Какая бы она (цена на нефть - ИФ) ни была, нам сложно угадать, что будет. Никто не знает. Мы не знаем, какие факторы геополитического характера будут воздействовать на рынок. Но какая бы она ни была, наша компания "Роснефть" в свой бизнес-план на этот год ставит $45. На следующий $42-43", - сказал он.

"Мы не хотим зависеть от этой волатильности", - пояснил Сечин.

Между тем, бывший глава Международного энергетического агентства (МЭА) Набуо Танака, который принял участие в дискуссии, считает, что цена на нефть, наоборот, может значительно вырасти. "Я могу сказать, что текущая геополитическая ситуация очень сложная и непредсказуемая. Например, в результате войны между Ираном и Израилем нефтегазовый рынок перегревается. Президент Трамп сделал мировую экономику очень непредсказуемой. Но нападение Израиля на Иран сделало ситуацию ещё хуже", - сказал он. Танака напомнил, что в прошлом году он делал прогноз цены на нефть ниже $60 за баррель. "В этом году, я боюсь, что цена может превысить $100 в связи с кризисом на Ближнем Востоке", - резюмировал эксперт.