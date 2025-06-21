Поиск

"Роснефть" в свой бизнес-план на 2025 г. ставит цену в $45 за баррель, на 2026 г. - $42-43

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - "Роснефть" заложила в своей бизнес-план на 2025 год цену на нефть в $45 за баррель, на 2026 год - $42-43, сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на энергетической панели в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума.

"Какая бы она (цена на нефть - ИФ) ни была, нам сложно угадать, что будет. Никто не знает. Мы не знаем, какие факторы геополитического характера будут воздействовать на рынок. Но какая бы она ни была, наша компания "Роснефть" в свой бизнес-план на этот год ставит $45. На следующий $42-43", - сказал он.

"Мы не хотим зависеть от этой волатильности", - пояснил Сечин.

Между тем, бывший глава Международного энергетического агентства (МЭА) Набуо Танака, который принял участие в дискуссии, считает, что цена на нефть, наоборот, может значительно вырасти. "Я могу сказать, что текущая геополитическая ситуация очень сложная и непредсказуемая. Например, в результате войны между Ираном и Израилем нефтегазовый рынок перегревается. Президент Трамп сделал мировую экономику очень непредсказуемой. Но нападение Израиля на Иран сделало ситуацию ещё хуже", - сказал он. Танака напомнил, что в прошлом году он делал прогноз цены на нефть ниже $60 за баррель. "В этом году, я боюсь, что цена может превысить $100 в связи с кризисом на Ближнем Востоке", - резюмировал эксперт.

Лучшие стенды ПМЭФ-2025

11
Стенд Московской областиСтенд транспорта МосквыСтенд Челябинской областиLada Iskra на стенде "АвтоВАЗа"Стенд АНО "Евразия"Стенд правительства МосквыСтенд Фонбет на Петербургском международном экономическом форумеВыступление во время форумаСтенд, посвященный национальным проектамСтенд Республики БашкортостанСтенд "Аэрофлота"
Стенд Московской области
нефть Роснефть Игорь Сечин ПМЭФ-2025 МЭА Набуо Танака
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2025

Сечин счел сомнительными прогнозы об избытке нефти в долгосрочной перспективе

ПМЭФ-2025

Сечин назвал оправданным решение ОПЕК+ форсировать увеличение добычи из-за конфликта Ирана и Израиля

Сечин назвал оправданным решение ОПЕК+ форсировать увеличение добычи из-за конфликта Ирана и Израиля
ПМЭФ-2025

ПМЭФ-2025 принес Петербургу более 1 трлн рублей инвестиций

ПМЭФ-2025 принес Петербургу более 1 трлн рублей инвестиций
ПМЭФ-2025

Прогноз по сбору зерна в 2025 году в 135 млн т из-за засухи изменен не будет

Прогноз по сбору зерна в 2025 году в 135 млн т из-за засухи изменен не будет

Meta представила новые ИИ-очки

Meta представила новые ИИ-очки
ПМЭФ-2025

РФ и Бахрейн обсуждают создание хаба по торговле российским зерном

ПМЭФ-2025

Сбербанк вскоре планирует представить новые способы проведения платежей

Сбербанк вскоре планирует представить новые способы проведения платежей
ПМЭФ-2025

Президент РФ призвал ускорить подготовку к масштабированию цифрового рубля

Путин призвал не допустить срабатывания рисков стагнации или рецессии в экономике

Путин призвал не допустить срабатывания рисков стагнации или рецессии в экономике

ЕС из-за конфликта Ирана и Израиля отложил идею снизить "потолок" цен на нефть из РФ до $45

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана268 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6589 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе427 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });