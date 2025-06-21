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Володин заявил, что Дума вместе с кабмином будет решать задачу недопущения рецессии и стагнации экономики

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопросы недопущения стагнации и рецессии в российской экономике депутаты должны решать совместно с правительством.

"Надо сделать всё, чтобы не допустить рецессии и стагнации. Это задача, которую будем решать вместе с коллегами из правительства", - написал он в своем телеграм-канале в субботу, комментируя состоявшееся накануне пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его мнению, "когда речь идет о вызовах, правительство должно предлагать решения".

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"А тот, кто описывает погоду, а не задает ее, - перепутал место работы", - считает председатель Госдумы.

Вместе с тем позиция президента РФ Владимира Путина о рецессии заключается в том, что "ее нет", добавил он.

Также Володин, продолжая комментировать пленарное заседание ПМЭФ, отметил, что инфляция в РФ снижается и в прогнозе по итогам года должна быть 7%.

"Это посыл ЦБ в отношении ставки, которая остаётся высокой. В обоснование этого решения ЦБ всегда говорил о растущей инфляции. Сейчас она стала снижаться. Значит, с учетом других факторов, надо снижать ключевую ставку. Ожидание этого очевидно", - написал также председатель Думы.

Он пообещал, что со своей стороны депутаты будут возвращаться к теме.

"Необходимо создавать условия для развития экономики", - добавил Володин.

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