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Путин призвал не допустить срабатывания рисков стагнации или рецессии в экономике

Путин призвал не допустить срабатывания рисков стагнации или рецессии в экономике
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Стратегическая задача на 2025 год - переход к сбалансированному росту, инфляция в России снижается быстрее ожиданий, началось смягчение ДКП, нельзя допустить реализации рисков стагнации или рецессии в экономике РФ, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2025.

"Наша важнейшая задача текущего года - обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Что это значит? Мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы", - сказал он.

По его словам, годовая инфляция снизилась на 16 июня до 9,6%. "Здесь сыграли свою роль как активная работа правительства по развитию экономики предложения, так и ответственные действия ЦБ", - отметил президент.

"Вместе с тем, на что хотел бы обратить внимание, - инфляционная динамика развивается лучше, чем ожидали многие эксперты, чем даже предсказывал Банк России. Это уже позволило приступить к аккуратному смягчению ДКП", - добавил Путин.

"Но изменения потребительских цен - далеко не вся картина. Сбалансированный рост - это и умеренная инфляция, и низкая безработица, и продолжение позитивной экономической динамики. Важно держать в фокусе все индикаторы самочувствия наших отраслей, компаний", - сказал президент.

Он напомнил, что за январь-апрель ВВП РФ вырос на 1,5%, в том числе в апреле - на 1,9%.

"Вместе с тем некоторые специалисты, эксперты указывают ни риски стагнации и даже рецессии. Этого, безусловно, ни в коем случае нельзя допустить", - подчеркнул Путин.

По его словам, "нужно вести грамотную, продуманную бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику, настраивать их механизмы прежде всего на поддержку и стимулирование роста, естественно при обеспечении макроэкономической, инфляционной и финансовой стабильности".

"Наш стратегический вектор - именно в том, чтобы активно, последовательно, шаг за шагом менять структуру отечественной экономики", - заявил президент.

Владимир Путин ПМЭФ
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