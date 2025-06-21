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Глава Минцифры РФ не поддержал идею распределения IT-специалистов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Глава Минцифры России Максут Шадаев не поддержал предложение о распределении получивших бесплатное образование IТ-специалистов.

"Распределение выпускников. Пока страшно, честно говоря, об этом говорить и не хочется. Здесь я, наверное, не поддержу. Хотя, действительно, много раз это обсуждаем", - сказал Шадаев на бизнес-завтраке "Зрелость ИТ-отрасли: от внутренних побед к международному технологическому сотрудничеству" на ПМЭФ-2025.

Он напомнил, что в РФ уже существует целевой набор по IT-специальностям.

Так министр отреагировал на предложение директора по взаимодействию с органами госвласти компании "PIX Robotics" Сергея Вотякова

"У нас много очень айтишников, так называемых джунов (начинающих IT-специалистов), которых переизбыток, готовят по бюджету, то есть они получают от государства образование. Давайте введем распределение. Ну, то есть советское распределение, которое было. И, в принципе, мы тогда обеспечим кадрами все регионы наши", - сказал Вотяков.

В конце мая Шадаев говорил, что число IT-специалистов в РФ составляет более 1 млн человек, спрос на них сохраняется, но востребованы более опытные кадры.

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