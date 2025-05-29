Шадаев заявил, что в РФ более 1 млн айтишников, но потребность в IT-кадрах остаётся

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Число IT-специалистов в РФ составляет более 1 млн человек, спрос на них сохраняется, но в настоящее время востребованы более опытные кадры, заявил министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Пока мы не видим таких тенденций в явном виде. Пока мы не видим тотальной какой-то заморозки найма и того, что компании, условно, увольняют айтишников, потому что искусственный интеллект код пишет и они больше не нужны. Нам кажется, что здесь такой ажиотаж - он немножко раздутый. За пять лет количество сотрудников IT-компаний увеличилось на 50%. Их было 990 тыс. на конец 2024 года. Сейчас мы, очевидно, за миллион перешагнули. И в целом, я считаю, спрос остаётся", - сказал Шадаев в четверг, выступая на форуме на TAdviser Summit.

"Другое дело, что ажиотаж привел к тому, что очень многие пошли в эту профессию, прошли курсы онлайн, сейчас они джуны (IT-специалисты начального уровня - ИФ), которые говорят, что они все умеют, а компаниям нужны мидлы (опытные IT-специалисты - ИФ), нужны сильные разработчики. В этом есть проблема", - добавил он.

По его словам, в настоящее время "людей больше хочет устроиться в индустрию, но качество их подготовки пока не соответствует ожиданиям наших крупных компаний, потому что они как раз идут в сторону все более и более сложных разработок".

Шадаев согласился с мнением некоторых экспертов, что в перспективе российский IT-рынок ждёт консолидация. "Но это естественный процесс. Мы здесь не должны за руку их (компании - ИФ) водить. Я думаю, что рынок отрегулирует этот вопрос. Потому что всё-таки у нас не такой объем внутреннего спроса, чтобы одновременно, например, десять сервисов видеоконференций развивались и переманивали у себя специалистов. Поэтому мы ждём условного такого охлаждения и консолидации для того, чтобы появлялись реальные чемпионы", - сказал министр.

"Но потребность в кадрах в моем понимании остаётся. И я призываю молодое поколение связывать свою судьбу с IT. Только чуть-чуть надо смещаться в сторону робототехники, ИИ - это более сложные специальности, но прогресс не остановим", - заключил глава Минцифры.