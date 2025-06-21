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Глава Минцифры обещал крайне осторожно регулировать цифровые платформы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Глава Минцифры России Максут Шадаев пообещал "крайне осторожно" регулировать цифровые платформы и маркетплейсы, но считает необходимым разработку правил для работы на них интеллектуальных агентов (ИИ-агентов).

"Вчера в выступлении президента много звучало раз про цифровые платформы, про то, что это большая часть экономики. Была поставлена задача ускоренно начать регулировать цифровые платформы", - сказал он на бизнес-завтраке "Зрелость ИТ-отрасли: от внутренних побед к международному технологическому сотрудничеству" на ПМЭФ-2025.

"Моё отношение, что мы будем делать это крайне осторожно, потому что как любое регулирование - здесь главное, так сказать, не зарегулировать. Потому что у нас обычно все очень быстро развивается, пока мы не начинаем регулировать", - отметил Шадаев.

В то же время, по мнению министра, нужно задуматься о регулировании ИИ-агентов, использующихся на цифровых платформах.

"Мне кажется у очень важным сейчас какую-то регуляторику, скорее всего, сформулировать по ИИ-агентам для цифровых платформ. Возможно, API (набор правил и протоколов по взаимодействию программ друг с другом - ИФ). Здесь мы должны что-то думать, потому что очевидно, что здесь огромный потенциал", - сказал Шадаев.

"Не знаю, надо будет это делать законодательно или нет, но очевидно, что ИИ-агенты - это будущее. И здесь, конечно, без регуляторики мы никуда не денемся", - добавил он.

ИИ-агенты - программы, самостоятельно выполняющие указанное пользователем задание; используются для содействия оператору или сбора информации.

В РоссииПутин призвал Госдуму ускорить принятие законопроекта о платформенной экономикеЧитать подробнее

Накануне президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2025 призвал Государственную думу ускорить принятие законопроекта о платформенной экономике, который позволит регулировать цифровые платформы и маркетплейсы.

После этого в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко журналистам сообщили, что правительственный законопроект о платформенной экономике будет рассмотрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности до конца июня.

Разговор о регулировании цифровых платформ, включая маркетплейсы, ведется с 2024 года. Вопрос о том, как регулировать эту отрасль, до сих пор вызывает дискуссии не только в отрасли, но и среди органов власти. В феврале 2025 года Минэкономразвития РФ, которое занималось разработкой документа, сообщило, что законопроект "О платформенной экономике" был направлен в правительство. Ожидалось, что в случае принятия закон может вступить в силу в сентябре этого года.

Лучшие стенды ПМЭФ-2025

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Стенд Московской областиСтенд транспорта МосквыСтенд Челябинской областиLada Iskra на стенде "АвтоВАЗа"Стенд АНО "Евразия"Стенд правительства МосквыСтенд Фонбет на Петербургском международном экономическом форумеВыступление во время форумаСтенд, посвященный национальным проектамСтенд Республики БашкортостанСтенд "Аэрофлота"
Стенд Московской области
Минцифры РФ Максут Шадаев
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