Глава Минцифры обещал крайне осторожно регулировать цифровые платформы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Глава Минцифры России Максут Шадаев пообещал "крайне осторожно" регулировать цифровые платформы и маркетплейсы, но считает необходимым разработку правил для работы на них интеллектуальных агентов (ИИ-агентов).

"Вчера в выступлении президента много звучало раз про цифровые платформы, про то, что это большая часть экономики. Была поставлена задача ускоренно начать регулировать цифровые платформы", - сказал он на бизнес-завтраке "Зрелость ИТ-отрасли: от внутренних побед к международному технологическому сотрудничеству" на ПМЭФ-2025.

"Моё отношение, что мы будем делать это крайне осторожно, потому что как любое регулирование - здесь главное, так сказать, не зарегулировать. Потому что у нас обычно все очень быстро развивается, пока мы не начинаем регулировать", - отметил Шадаев.

В то же время, по мнению министра, нужно задуматься о регулировании ИИ-агентов, использующихся на цифровых платформах.

"Мне кажется у очень важным сейчас какую-то регуляторику, скорее всего, сформулировать по ИИ-агентам для цифровых платформ. Возможно, API (набор правил и протоколов по взаимодействию программ друг с другом - ИФ). Здесь мы должны что-то думать, потому что очевидно, что здесь огромный потенциал", - сказал Шадаев.

"Не знаю, надо будет это делать законодательно или нет, но очевидно, что ИИ-агенты - это будущее. И здесь, конечно, без регуляторики мы никуда не денемся", - добавил он.

ИИ-агенты - программы, самостоятельно выполняющие указанное пользователем задание; используются для содействия оператору или сбора информации.

Накануне президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2025 призвал Государственную думу ускорить принятие законопроекта о платформенной экономике, который позволит регулировать цифровые платформы и маркетплейсы.

После этого в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко журналистам сообщили, что правительственный законопроект о платформенной экономике будет рассмотрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности до конца июня.

Разговор о регулировании цифровых платформ, включая маркетплейсы, ведется с 2024 года. Вопрос о том, как регулировать эту отрасль, до сих пор вызывает дискуссии не только в отрасли, но и среди органов власти. В феврале 2025 года Минэкономразвития РФ, которое занималось разработкой документа, сообщило, что законопроект "О платформенной экономике" был направлен в правительство. Ожидалось, что в случае принятия закон может вступить в силу в сентябре этого года.