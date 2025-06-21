IT-системы "Интерфакса" будут внедрены в работу органов власти Хабаровского края

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Правительство Хабаровского края и группа "Интерфакс" заключили соглашение о сотрудничестве в области развития систем экономической информации, аналитики и обработки массивов данных в рамках концепции региональной информатизации на основе современных цифровых технологий.

На площадке Петербургского международного экономического форума документ подписали губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и первый заместитель генерального директора группы "Интерфакс" Алексей Горшков.

Глава региона отметил, что правительство края и "Интерфакс" – давние партнеры.

"Вместе мы формируем информационную повестку, работаем на благо наших жителей. Журналисты "Интерфакса" ежедневно в своих материалах дают объективную картину, рассказывают об успехах и демонстрируют, где нам, власти, необходимо приложить дополнительные усилия", – дополнил Демешин.

Новая страница взаимодействия структур – соглашение о внедрении в структуры органов власти информационно-аналитических систем "Интерфакса".

"Системы СПАРК и Маркер позволят нашим министерствам и ведомствам оперативно оценивать ситуацию в ЖКХ, сельском хозяйстве, социальной сфере и экономике, – отметил руководитель региона. – СПАРК - это система, которой пользуется вся страна, и для нас актуально, чтобы она не просто пришла в регион, а, действительно, была операционным механизмом при любой закупке, при любом взаимодействии с обществом, при противодействии коррупции".

По мнению губернатора края, "благодаря современным сервисам можно ускорить многие рутинные процессы, а значит повысить эффективность органов власти, и, что немаловажно, эти разработки являются полностью отечественными".

Как рассказал Горшков, органы власти федерального и регионального уровня активно используют цифровые ресурсы для автоматизации антикоррупционных мероприятий, противодействия мошенническим действиям, отмывании преступных финансовых средств.

"Надеемся, что подписанное соглашение будет способствовать успешной реализации планов правительства Хабаровского края по развитию цифровой экономики региона и внедрению современных IT-решений в повседневную работу органов власти и предприятий", –заключил первый заместитель гендиректора "Интерфакса".