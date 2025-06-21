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Губернатор Хабаровского края: подписанные на ПМЭФ соглашения станут драйверами экономического развития региона

Дмитрий Демешин рассказал о планах по развитию региона, о крупных проектах и о строительстве новой генерации

Губернатор Хабаровского края: подписанные на ПМЭФ соглашения станут драйверами экономического развития региона
Фото: пресс-служба

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - На полях Петербургского международного экономического форума делегация Хабаровского края подписала ряд соглашений о партнерстве, привлечении инвестиций и новых проектах. О том, какие задачи стоят перед краевыми властями, о перспективах и планах по развитию одного из крупнейших регионов РФ в интервью "Интерфаксу" рассказал губернатор Дмитрий Демешин.

- Дмитрий Викторович, какое значение имеет форум этого года для дальнейшего развития края?

- Петербургский международный экономический форум - одна из ведущих площадок в мире. Для нас участие в нем - еще одна возможность показать свой потенциал и найти новых партнеров для решения задачи, которую перед нами ставит президент России: развитие Дальнего Востока и непосредственного Хабаровского края.

В этом году на форуме мы подписали 12 соглашений на 120 млрд рублей. Сферы различные: банковский сектор, IT, вузы, Агентство стратегических инициатив, межрегиональное сотрудничество.

Так, соглашение о сотрудничестве с Альфа-Банком направлено на создание инфраструктурных и логистических объектов на территории края.

Отдельно отмечу соглашение с корпорацией АФК "Система" - одной из крупнейших российских публичных инвестиционных компаний. Она представлена более чем в 20 сферах. За последний год в крае проведена большая работа по определению новых совместных проектов для сотрудничества с холдингом в судостроении, лесопромышленном комплексе, девелопменте, туризме и гостиничном бизнесе, рассчитываю, что и в приборостроении.

С большими инвестициями в Хабаровский край зашла X5 Group. В рамках сотрудничества с МТС будем открывать крупный дата-центр.

Трехстороннее соглашение с Агентством стратегических инициатив и АНО "Общественный капитал" даст импульс развитию бизнеса по ключевым направлениям: экономическому, социальному, экологическому и управленческому. Межрегиональные соглашения с Калужской и Кемеровской областями позволят сформировать новые кооперационные цепочки.

Также в дни форума прошла встреча с руководителем "Опоры России" Александром Калининым. Мы обсудили перспективы более активного участия малого бизнеса в инвестиционных проектах, а также подготовку к съезду лидеров "Опоры России" в сентябре 2025 года в Хабаровске.

Конечно, расчет на то, что все соглашения, которые мы подписали, станут драйверами экономического развития Хабаровского края.

Для этого нужны и образовательные программы, поэтому на форуме принял участие в панельной сессии, которая была посвящена практике подготовки квалифицированных рабочих кадров под нужды работодателей. Мы в крае уже создали шесть образовательных кластеров по разным направлениям, до конца года откроем еще четыре.

- На форуме вы подписали соглашение с "Интерфаксом". Как вы оцениваете значимость использования информационно-аналитических систем в государственном управлении?

- Современные сервисы - это способ ускорить многие рутинные процессы, а значит - повысить эффективность органов власти.

В РоссииIT-системы "Интерфакса" будут внедрены в работу органов власти Хабаровского краяЧитать подробнее

СПАРК - это система, которой пользуется вся страна. Для нас актуально, чтобы она не просто пришла в регион, а, действительно, была операционным механизмом при любой закупке, при любом взаимодействии с обществом, для противодействия коррупции и мошенническим схемам.

Рассчитываем, что это позволит нашим министерствам и ведомствам, что называется, в режиме онлайн оценивать ситуацию в ведущих отраслях экономики и социальной сферы.

Важно, что это полностью отечественные разработки, которые не зависят от внешнего иностранного влияния.

Президент России неоднократно заявлял, что "наша стратегическая задача – кратно увеличить использование на основных направлениях национального российского программного обеспечения, причем во всех секторах экономики, и уже тем более в области государственного управления. Это тот пример, когда можно говорить совершенно обоснованно об обеспечении национальной безопасности".

Как видите, мы это поручение, как и все, о чем говорит президент, исполняем. Рассчитываю на то, что у нас с приходом систем "Интерфакса" инвестиционный климат станет лучше, а системы проверок прозрачнее.

- На форуме присутствует большая делегация Китайской Народной Республики. Как складываются отношения Хабаровского края в приграничном сотрудничестве?

-Диалог с партнерами из КНР мы ведем постоянно. Месяц назад в Хабаровске прошел Российско-Китайский форум, который собрал 3 тыс. участников, в том числе к нам приехали представители из 13 провинций КНР. Заключили 34 соглашения на общую сумму свыше 100 млрд рублей.

Мы ведем разговор с китайскими партнерами не только об увеличении взаимного товарооборота, но и о сотрудничестве в создании технопарков и внедрении инноваций.

Сегодня очень важно, чтобы наши страны обменивались интеллектуальным и техническим потенциалом, об этом на пленарном заседании говорил наш президент.

- Вы ранее заявляли, что остров Большой Уссурийский должен стать островом мечты. Что необходимо сделать для того, чтобы процесс освоения российской части острова шел поступательно и эффективно?

- У Хабаровского края - особая роль в сотрудничестве Москвы и Пекина.

Большой Уссурийский остров – как раз пример такого взаимодействия.

Как уже известно, в марте на российской части острова стартовало строительство автомобильной дороги к пункту пропуска и насыпной площадки под всю необходимую для него инфраструктуру.

На федеральном уровне заключен единый контракт на проектирование и возведение объектов самого погранперехода.

Уже в этом году расширяем границы ТОР "Хабаровск" - это налоговые льготы, упрощенные административные процедуры и доступ к инфраструктуре для инвесторов.

Также готовим запуск международной территории опережающего развития (МТОР) совместно с китайскими партнерами. Она откроет новые возможности для высокотехнологичных производств и трансграничной логистики. Все это - новые возможности для совместных проектов и интеграции Дальнего Востока в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона.

Справочно: До 2026 года на Большом Уссурийском острове планируется завершить инженерную защиту площадки под строительство пункта пропуска, в 2027 году построить подъездную дорогу и пункт пропуска, а к 2028 году – задача развернуть проекты в привязке к пункту пропуска: туристические, логистические, индустриальные.

Финансирование идет как из федерального бюджета, так и за счет частных инвестиций.

Номенклатура грузов через погранпереход: от повседневных товаров до продукции машиностроения, строительных материалов, сельхозпродукции.

- Если говорить о крупных проектах в крае, то здесь можно выделить строительство первой в России частной железной дороги. Когда будет запущена в постоянную эксплуатацию Тихоокеанская железная дорога? Это позволит немного разгрузить ж/д в регионе или только нарастит экспорт через порт Эльга?

- Это уникальный проект не только для Дальнего Востока, но и для всей России: первая в новейшей истории частная железная дорога. Якутию и Хабаровский край связывают 600 км путей: уголь идет с Эльгинского месторождения в Республике Саха до одноименного порта в Тугуро-Чумиканском районе. А это - морские ворота для поставок угля в страны АТР.

Первый этап мы завершили в 2024 году, с ноября магистраль работает в тестовом режиме. Сейчас в разгаре второй этап, который увеличит провозную способность Тихоокеанской железной дороги с 30 до 50 млн тонн угля в год.

Эффект от ТЖД - огромный: это и разгрузка Байкало-Амурской магистрали, и тысячи рабочих мест, и налоговые поступления.

- На Дальнем Востоке особое место занимает вопрос строительства новой генерации. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе рабочей поездки в Хабаровск в марте говорил о необходимости ускорения возведения Хабаровской ТЭЦ-4 на базе ТЭЦ-1. Удалось ли договориться об этом со всеми сторонами – "РусГидро", "Газпромом"?

- ТЭЦ-1 в Хабаровске работает уже более 70 лет, поэтому вопрос о необходимости замены не просто назрел. Как подчеркнул в марте Сергей Цивилев,новая ТЭЦ на природном газе обеспечит энергетическую безопасность региона.

В марте мы направили обращение в "Газпром" - об ускорении работ по строительству межпоселкового газопровода ГРС-2 Горький - Хабаровская ТЭЦ-4. Его необходимо ввести не позднее III квартала 2026 г.

Также проработали вопрос поставки газовых турбин из Санкт-Петербурга (АО "Силовые машины"), где мы как раз сейчас находимся.

Изначально рассматривался вариант доставки водным транспортом через Южный морской путь, но там есть риск, связанный с транспортировкой через иностранные государства. А это - дополнительные издержки и риски.

Поэтому решили доставлять железнодорожным транспортом по территории нашей страны.

Хабаровчане ждут ввода ТЭЦ-4: она будет подавать 60% всего тепла. Растет спрос и на электроэнергию, потребность в ней у нас в три раза выше, чем заявлено.

Справочно: Новая станция будет иметь электрическую мощность 410 МВт, тепловую - 1389,81 Гкал/ч. Она заменит устаревшую ТЭЦ-1.

Создан постоянно действующий региональный штаб по строительству Хабаровской ТЭЦ-4.

Одна из основных задач штаба - выполнение сроков реализации плана-графика по строительству Хабаровской ТЭЦ-4, сокращения сроков выполнения строительно-монтажных работ.

- Президент России на пленарной сессии ПМЭФ акцентировал внимание на ситуации в российской экономике. Удается ли краю в этих непростых условиях привлекать инвестиции?

- Переход от сырьевой структуры к экономике промышленного производства президент обозначил в качестве главной задачи, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2025.

Мы в крае активно занимаемся этими вопросами. Важный аспект уверенного вхождения в производственные процессы и программы развития, которые сейчас приостановлены — снижение ключевой ставки Центробанка. Этого ждет и бизнес, планирующий новые инвестиционные проекты.

Главный показатель успешности нашей работы — то, что в Хабаровском крае инвестиции за последний год увеличились на треть. Нам необходимо удержать этот рост. Увеличение числа инвесторов — это, конечно, поддержка, сопровождение каждого бизнесмена, каждого человека, который хочет развивать регион, который хочет развивать Россию.

- А какова ситуация с безработицей в Хабаровском крае?

- Проблема занятости у нас не стоит остро. Уровень безработицы составляет 1,5%, это один из самых низких показателей по стране. Каждому, кто встает на учет в центры занятости, предлагаем большой выбор вакансий. Если не подходит специальность - готовы переучивать. Важно, что для тех, кто хочет работать, сейчас очень хорошее время.

- Сегодня президент уделяет особое внимание вопросам поддержки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Как сейчас в крае выстроена эта работа?

- Очень важная тема, которая, отмечу, сегодня консолидирует все общество. У нас в крае большое количество волонтеров, детей и взрослых, пожилых людей, которые собирают гуманитарную помощь, плетут сети, пишут солдатам письма. В крае мы наладили выпуск востребованной продукции, которая позволяет сберечь жизнь наших военнослужащих в зоне СВО.

В крае разработана программы "Герои Востока", по которой обучаем участников и ветеранов СВО, а потом примем их на государственную и муниципальную службу. У нас в правительстве края начальник одного из управлений только что пришел с СВО и, наоборот, заместитель председателя правительства, глава муниципального района и еще один начальник управления пополнили ряды участников СВО. Как подчеркивает президент страны: если не на этих людей рассчитывать, то на кого?

Это наши люди, мы в них абсолютно уверены.

Дмитрий Демешин
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