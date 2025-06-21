Поиск

Оргкомитет ПМЭФ сообщил о подписании соглашений на 6,3 трлн руб. участниками форума

Оргкомитет ПМЭФ сообщил о подписании соглашений на 6,3 трлн руб. участниками форума
Работа ПМЭФ-2025
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Более тысячи соглашений на общую сумму в 6,3 трлн рублей подписали участники Петербургского международного экономического форума, сообщил ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ-2025 Антон Кобяков.

ЭкономикаПМЭФ-2025 принес Петербургу более 1 трлн рублей инвестицийПМЭФ-2025 принес Петербургу более 1 трлн рублей инвестицийЧитать подробнее

"По итогам форума 1 060 соглашений на сумму 6,3 трлн рублей. Мы говорим о том, что не является коммерческой тайной", - сказал он в субботу журналистам.

Кобяков сказал, что участие в ПМЭФ-2025 приняли 144 делегации из разных стран.

"Атмосфера на ПМЭФ наполнена оптимизмом по поводу восстановления деловых отношений. Уверен, что такие мероприятия позволят перезапустить отношения в экономике и международной сфере", - отметил он.

Петербургский международный экономический форум в 2025 году проходит с 18 по 21 июня.

Лучшие стенды ПМЭФ-2025

11
Стенд Московской областиСтенд транспорта МосквыСтенд Челябинской областиLada Iskra на стенде "АвтоВАЗа"Стенд АНО "Евразия"Стенд правительства МосквыСтенд Фонбет на Петербургском международном экономическом форумеВыступление во время форумаСтенд, посвященный национальным проектамСтенд Республики БашкортостанСтенд "Аэрофлота"
Стенд Московской области
ПМЭФ-2025 Антон Кобяков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2025

Страной-гостем на ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия

ПМЭФ-2025

Шадаев заявил о необходимости сформулировать жёсткие условия для возврата в РФ зарубежных платформ

Шадаев заявил о необходимости сформулировать жёсткие условия для возврата в РФ зарубежных платформ
ПМЭФ-2025

Сечин счел сомнительными прогнозы об избытке нефти в долгосрочной перспективе

ПМЭФ-2025

Сечин назвал оправданным решение ОПЕК+ форсировать увеличение добычи из-за конфликта Ирана и Израиля

Сечин назвал оправданным решение ОПЕК+ форсировать увеличение добычи из-за конфликта Ирана и Израиля
ПМЭФ-2025

ПМЭФ-2025 принес Петербургу более 1 трлн рублей инвестиций

ПМЭФ-2025 принес Петербургу более 1 трлн рублей инвестиций
ПМЭФ-2025

Прогноз по сбору зерна в 2025 году в 135 млн т из-за засухи изменен не будет

Прогноз по сбору зерна в 2025 году в 135 млн т из-за засухи изменен не будет

Meta представила новые ИИ-очки

Meta представила новые ИИ-очки
ПМЭФ-2025

РФ и Бахрейн обсуждают создание хаба по торговле российским зерном

ПМЭФ-2025

Сбербанк вскоре планирует представить новые способы проведения платежей

Сбербанк вскоре планирует представить новые способы проведения платежей
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана271 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6592 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе427 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });