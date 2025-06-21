Оргкомитет ПМЭФ сообщил о подписании соглашений на 6,3 трлн руб. участниками форума

Работа ПМЭФ-2025 Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Более тысячи соглашений на общую сумму в 6,3 трлн рублей подписали участники Петербургского международного экономического форума, сообщил ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ-2025 Антон Кобяков.

"По итогам форума 1 060 соглашений на сумму 6,3 трлн рублей. Мы говорим о том, что не является коммерческой тайной", - сказал он в субботу журналистам.

Кобяков сказал, что участие в ПМЭФ-2025 приняли 144 делегации из разных стран.

"Атмосфера на ПМЭФ наполнена оптимизмом по поводу восстановления деловых отношений. Уверен, что такие мероприятия позволят перезапустить отношения в экономике и международной сфере", - отметил он.

Петербургский международный экономический форум в 2025 году проходит с 18 по 21 июня.