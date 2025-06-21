В Петербурге в 2026 г. планируется провести Международный транспортно-логистический форум

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Новый Международный транспортно-логистический форум планируется провести в Санкт-Петербурге в 2026 году, сообщил ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ-2025 Антон Кобяков.

"Еще одна ключевая тема - это развитие международной транспортной логистики с учетом меняющихся торговых коридоров, в том числе северного морского транзитного коридора. В этой связи правительством Российской Федерации принято решение о том, что в 2026 году мы запустим новый формат - Международный транспортно-логистический форум", - сказал он в субботу журналистам.

Кобяков добавил, что форум планируется провести в апреле в Петербурге.

Петербургский международный экономический форум в 2025 году проходит с 18 по 21 июня.