Страной-гостем на ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Королевство Саудовская Аравия станет страной-гостем на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году, сообщил ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ-2025 Антон Кобяков.

"Хочу сказать, что страной-гостем Петербургского экономического форума в 2026 году выступит Саудовская Аравия", - сказал он в субботу журналистам.

В текущем году в качестве страны-гостя на ПМЭФ было приглашено Королевство Бахрейн.

Кобяков выразил надежду, что в будущем одна из африканских стран сможет стать страной-гостем.

Петербургский международный экономический форум в 2025 году проходит с 18 по 21 июня.