Встречу глав МИД РФ и стран Африки планируется провести в этом году в Каире

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Главы министерств иностранных дел России и стран Африки встретятся в Каире в этом году, сообщил ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ-2025 Антон Кобяков.

"В этом году у нас состоится в Каире встреча министров иностранных дел России и министров иностранных дел Африки", - сказал он в субботу журналистам.

Петербургский международный экономический форум в 2025 году проходит с 18 по 21 июня.