Глава "Совкомфлота": мы привержены своей дивидендной политике, работа по возврату к выплатам продолжается

Игорь Тонковидов рассказал об адаптации компании к меняющимся условиям и санкциям

Фото: пресс-служба СКФ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российские судоходные компании работают в условиях беспрецедентного санкционного давления и международных ограничений. В начале года "Совкомфлот" подпал под новые масштабные санкции против танкерного флота, что спровоцировало операционные сложности и повлияло на финансовые результаты первого квартала. О том, как крупнейший в мире оператор танкерного флота адаптируется к новым реалиям, можно ли ожидать улучшения финансовых и операционных показателей компании, а также какие меры поддержки государства нужны судоходной отрасли, в интервью "Интерфаксу" в рамках ПМЭФ-2025 рассказал глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов.

- "Совкомфлот" стал одной из главных мишеней санкционной политики западных стран в российском корпоративном секторе. Как компания работает в условиях усилившегося давления?

- "Совкомфлот" находится под санкционным давлением с 2022 года. 10 января 2025 года предыдущей американской администрацией был принят пакет самых жестких санкций в истории компании, который нарушил наши коммерческие связи с клиентами, повлиял на нашу операционную и коммерческую работу. Компании пришлось рекалибровать свою операционную модель, пересмотреть ряд взаимоотношений с деловыми партнерами, провести реструктуризацию. Некоторые клиенты ушли, но появились другие, и мы продолжили работать.

В целом, modus operandi компании в настоящее время - это процесс постоянной адаптации к меняющимся внешним условиям, что мы делаем довольно успешно. С точки зрения операционной эффективности компания абсолютно устойчива. В настоящий момент мы полностью сконцентрированы на обслуживании российской внешней торговли. Флот СКФ и сама компания готовы к выполнению соответствующих задач.

- С точки зрения финансовых показателей первый квартал был довольно тяжелым. Сейчас можно сказать, что вы тогда прошли нижнюю точку?

- Нижняя точка в первом квартале была пройдена, и текущие данные оперативного учета дают нам основания говорить о начале восстановления операционных показателей. Хочу подчеркнуть, что даже в условиях тотального санкционного давления компания показала околонулевой чистый убыток на скорректированной основе. Мы находимся в стабильном финансовом положении, учитывая сбалансированную структуру капитала и высокий запас ликвидности.

- Можно ли предположить, что второй квартал будет лучше в финансовом плане?

- Мы сохраняем осторожный оптимизм относительно результатов. Находясь практически в конце отчетного периода, действительно, мы можем говорить о наметившемся положительном тренде с точки зрения наших финансовых показателей.

- Что касается дивидендной политики, сохраняете ли вы приверженность ей? Можно ли рассчитывать, что в случае улучшения финансовых показателей вы сможете выплатить промежуточные дивиденды в этом году?

- Я бы хотел подчеркнуть, что рекомендация совета директоров собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2024 год была продиктована необходимостью принятия мер для повышения долгосрочной финансовой устойчивости и кредитоспособности компании в условиях введенных санкций. Мы сохраняем приверженность нашей дивидендной политике и продолжаем системную работу по адаптации к внешним вызовам для восстановления положительной рентабельности и как можно более скорого возвращения к стабильным дивидендным выплатам.

- Какой бы высокой ни была ключевая ставка, компаниям все равно надо реализовывать и финансировать инвестиционные программы. Есть ли у вас планы в каком-то обозримом будущем выйти на внутренний долговой рынок, возможно, с нерублевыми заимствованиями?

- "Совкомфлот" всегда являлся первоклассным заемщиком с надежной историей заимствований и наивысшим кредитным рейтингом. Мы внимательно следим за долговым рынком и анализируем все возможные варианты финансирования программ развития, включая банковские заимствования и размещение ценных бумаг. Я бы не сказал, что ключевая ставка для "Совкомфлота" является предметом острой обеспокоенности, потому что мы имеем возможность прибегать к различным инструментам и в различных валютах по конкурентной стоимости.

- Стоимость российской нефти в последнее время ходит вокруг уровня "ценового потолка". Падение цен ниже отметки в $60 привело к усилению конкуренции на рынке танкерных перевозок? Много ли новых судов вышло на рынок?

- Безусловно, вы правы, что при падении цены ниже price cap конкуренция на рынке перевозок возрастает. Что мы увидели в первом квартале? На рынок вернулось много иностранных судовладельцев из недружественных стран, которые в 2024 году не занимались перевозками российской нефти и нефтепродуктов. Это обостряет конкуренцию и усложняет нашу работу. Поскольку флот иностранных компаний никак не аффектирован санкциями, они намеренно создают несправедливую конкуренцию для флота, контролируемого Россией.

В настоящее время российским флотом перевозится менее 10% экспортных грузов. Надеемся, что тема транспортного суверенитета страны и импортозамещения в области морских перевозок каким-то образом начнет продвигаться. Один из ключевых вопросов - предоставление судам под государственным флагом РФ приоритетного доступа к российской грузовой базе. Я напомню, что по поручению президента проект соответствующего федерального закона о преференциальном доступе российского флота к российской грузовой базе был внесен в Госдуму осенью 2023 года и был принят в первом чтении.

Сейчас отрасль находится в сложном положении, и законодательная поддержка ей просто необходима. Внешняя торговля нашей страны находится в критической зависимости от иностранных морских перевозчиков, на оплату их услуг экономика России ежегодно тратит более $20 млрд, это вымывает из страны инвестиционный потенциал для развития отечественного торгового флота и судостроения. Мы экспортоориентированная страна, и впадать в такую глубокую зависимость от иностранных судовладельцев, которые в любой момент могут развернуться и уйти, крайне опасно. Поэтому нужны определенные меры поддержки, нужна транспортная и логистическая политика.

- Законопроект, если он все же будет принят, действительно может решить эту проблему?

- Смысл этого законодательного акта в том, что российскому судовладельцу дается приоритетное право перевозки, если он может выполнить такую перевозку. То есть право первой руки. Сейчас для наших грузовладельцев перевозка на судах российского флота выглядит более рискованной из-за санкций, а иностранные суда этих ограничений не имеют, поэтому часто выбирают их. По факту, это приводит к тому, что эффективно начинают соблюдаться санкции внутри страны против российского же флота.

- Какова сейчас доля "Совкомфлота" в перевозках российской нефти?

- Традиционно мы перевозим порядка 15% всего объема экспортных отгрузок нефти и нефтепродуктов, которые экспортируются из российских портов. Думаю, что в этом году наша доля будет близка к этому показателю.

- Сколько вы перевезли в рамках арктических проектов в прошлом году и какова динамика в первом полугодии?

- В рамках арктических проектов флот компании за 2024 год перевез около 12 млн тонн нефти. С начала 2025 года этот показатель составил около 5 млн тонн нефти.

- Это примерно совпадает с показателями прошлого года?

- Это достаточно стабильный объем перевозок, который компания выполняет ежегодно, и в целом он существенно не меняется.

- Каков средний возраст флота СКФ?

- Средний возраст нашего флота находится на уровне 13 лет. Это такой средний отраслевой показатель.

- Завершились ли ходовые испытания головного СПГ-газовоза "Алексей Косыгин"?

- Третий этап испытаний "Алексея Косыгина" начинается в конце июня, и я надеюсь, что он будет успешным. Если все показатели на испытаниях будут достигнуты, то существует хорошая вероятность поставки судна в работу во второй половине этого года. Напомню, что на "Звезде" мы строим две крупных серии - это арктические газовозы и танкеры-продуктовозы, которые работают на сжиженном природном газе, они абсолютно идеально приспособлены для наших северных условий.

- Затронула ли вас проверка танкеров, которую запустил Ространснадзор после ЧП в Керченском проливе? Понятно, что у "Совкомфлота" другая структура флота, и речь в первую очередь о перевозчиках меньшего масштаба, но формально проверка касается всех. Как вы ее прошли?

- Безусловно, это было распоряжение президента, и все наши суда были проверены Ространснадзором. У нас не было выявлено ни одного нарушения на флоте, поскольку, как вы знаете, в основе философии нашей компании лежит принцип "Безопасность превыше всего". Это главное, что можно сказать о нашем флоте. Все операционные структуры, экипажи судов, живут с этим ДНК внутри себя, и с технической точки зрения наш флот находится в блестящем состоянии, поскольку мы уделяем этому крайне серьезное внимание.