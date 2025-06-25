"ФосАгро" допускает более щедрые дивиденды при соотношении чистый долг/EBITDA на уровне 1х

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - "ФосАгро" может вернуться к более щедрым дивидендам после снижения соотношения чистый долг/EBITDA до уровня 1х, до этого будет отдавать приоритет погашению долга, рассказал журналистам генеральный директор компании Михаил Рыбников в кулуарах ПМЭФ-2025.

"Уровень, до которого нам стоит по-прежнему отдавать приоритет погашению перед рефинансированием - это net debt/EBITDA в районе единицы. Если мы достигнем единицы, наверное, можно притормозить погашение и вернуться к более щедрым выплатам", - заявил Рыбников.

Он добавил, что размер дивидендных выплат также будет зависеть от "цен на удобрения и курса рубля в конкретный момент времени".

"Приоритетом на этот год совет директоров для нас поставил снижение долговой нагрузки. Мы частично уже эту задачу выполнили. Порядка $300-350 млн - это были нетто-погашения, остальной эффект был получен за счет снижения курса валюты", - уточнил глава "ФосАгро".

На конец I квартала соотношение чистый долг/EBITDA "ФосАгро" составило 1,4х (против 1,84х по итогам 2024 года).