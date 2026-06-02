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Делегацию Абхазии на ПМЭФ возглавит президент республики Гунба

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Бадра Гунба примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

В рамках форума запланирован ряд встреч и переговоров с представителями органов власти, деловых кругов и зарубежных делегаций, сообщает пресс-служба главы республики.

Отмечается, что "в ходе ПМЭФ предполагается подписание соглашений, а также обсуждение перспектив расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества".

Петербург ПМЭФ Абхазия
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