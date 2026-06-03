Петербургский "Фармпроект" вложит 2,3 млрд руб. в расширение производства лекарств

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - АО "Фармпроект" планирует направить 2,3 млрд рублей на расширение производства лекарственных форм в Петербурге, сообщает городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали в ходе ПМЭФ-2026 глава комитета Александр Ситов, представители особой экономической зоной "Санкт-Петербург" и компании.

В рамках проекта предусмотрены проектирование, строительство и ввод нового производства широкой линейки фармацевтической продукции.

"Общая площадь нового производства компании "Фармпроект" - более 2 га. Новый мощности предприятия будут оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. За 6 лет предприятие создаст 125 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Согласно сайту компании, "Фармпроект" создан в 2000 году выпускниками Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета, занимается производством твердых, мягких и жидких лекарственных форм. Продукция реализуется в России и экспортируется в страны СНГ.