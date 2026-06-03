Минэкономразвития планирует уложиться в график перехода на новые классификаторы ОКВЭД-3

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Переход на новые классификаторы экономической деятельности в РФ ОКВЭД-3 будет осуществлен с 2029 года, эти сроки сдвигаться не будут. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития РФ Денис Тюпышев, выступая на сессии "Статистика будущего: как новые данные и классификаторы меняют бизнес и государство" в рамках ПМЭФ.

"У нас меняются те виды деятельности, которые есть в экономике. В 2014 году перешли к ОКВЭД-2 от ОКВЭД-1. Сейчас нужно перейти на новую версию. Прошлый раз переход у нас занял десять лет, в этот раз поставили задачу – перейти за три года", - отметил замминистра.

По его словам, в частности появились новые виды деятельности – цифровые платформы, креативные индустрии, технологические компании, есть вопросы по ОКВЭДам в сфере транспорта, туризма, строительства, торговли.

"График перехода (на ОКВЭД - 3 - ИФ) такой: 2026-2027 годы – основная работа, 2028 год – применяем (в пилотном режиме - ИФ), 2029 год – запуск", - сказал Тюпышев, добавив, что в этот раз нет возможности отложить переход и растянуть его на десять лет.

Как сообщалось, ОКВЭД обязательно указывается при регистрации бизнеса, а с 2026 года для определения фактических видов деятельности организаций и их процентных долей коды ОКВЭД рассчитываются на основе данных Росстата и передаются в реестры ФНС для использования всеми органами власти.

Для организации работы по переходу на ОКВД-3 в правительстве будет создана специальная подкомиссия, в которую войдут в том числе представители бизнеса, экспертных сообществ, Госдумы и Совета Федерации.