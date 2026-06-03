Ozon построит в Мурманской области логистический комплекс за 3,5 млрд руб.

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon построит в Мурманской области логистический комплекс площадью 60 тыс. кв. м, запуск которого запланирован в 2028 году, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Соответствующее соглашение Ozon и правительство Мурманской области заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

Стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд рублей, сообщил Чибис в своем канале в мессенджере Max.

"Проект принесет прямые инвестиции в экономику региона, создаст более 200 новых рабочих мест для северян и обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет", - написал губернатор.

По его словам, в текущем году в Мурманской области начнет работать хаб доставки.

Он выразил уверенность, что создание инфраструктуры Ozon в Мурманской области приведет к снижению издержек местных брендов и позволит им "быстрее выходить на федеральный рынок", а для покупателей приведет к сокращению сроков доставки.

В настоящее время логистическая инфраструктура Ozon имеет площадь более 5 млн кв. м, она расположена более чем в 100 городах от Калининграда до Хабаровска.