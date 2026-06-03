Власти Удмуртии и Wildberries-Russ запустят проект по развитию демографии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Объединенная компания Wildberries-Russ и правительство Удмуртии подписали на полях ПМЭФ-2026 соглашение, направленное на развитие сотрудничества региона и компании в деле развития семьи, материнства и детства, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Стороны намерены запустить в Удмуртии проект по реализации демографических инициатив, который направлен на увеличение рождаемости, создание благоприятной среды для рождения и воспитания детей, поддержке многодетных семей и молодежи в регионе. В рамках проекта планируется создавать удобную инфраструктуру для семей с детьми, включая организацию и оформление соответствующего пространства и комнаты матери и ребенка в помещениях женских консультаций.

Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким прокомментировала, что после запуска пилотного проекта по поддержке демографической ситуации в Тамбовской области компания видит заинтересованность в подобных программах со стороны других регионов.

"RWB давно и успешно сотрудничает с Удмуртией - как в развитии складской инфраструктуры, которую мы продолжим расширять, так и в поддержке местного бизнеса, в том числе через "Платформу роста". И логичным продолжением нашей системной работы станет программа, направленная на повышение рождаемости, поддержку семей и укрепление семейных ценностей для жителей региона", - подчеркнула Ким.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что в регионе уделяется большое внимание вопросам поддержки семьи, материнства и детства.

"Республика реализует федеральные меры поддержки по нацпроекту "Семья" и внедряет собственные. С 1 января этого года мы внедрили новую меру поддержки - региональный маткапитал молодым семьям при рождении третьего или последующего ребенка", - отметил он.

По его данным, за 2025 год число многодетных семей в регионе увеличилось на 5 тысяч, превысив 34 тысячи.

Глава Удмуртии выразил уверенность, что в сотрудничестве с RWB у республики появится еще больше подобных проектов.

Стороны намерены развивать и логистическую инфраструктуру в Удмуртии. В частности, RWB намерена реализовать инвестпроект по строительству второй очереди логоцентра в городе Сарапул.