Минфин РФ сохраняет планы по поэтапному повышению НДС для трансграничной онлайн-торговли

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Минфин России сохраняет планы по поэтапному введению НДС для трансграничной онлайн-торговли, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ-2026.

"Мы свою позицию в правительство уже направили, она сохраняется", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных вариантах повышения НДС на импортные товары в e-commerce.

Как сообщалось ранее, Минфин предлагает поэтапно вводить ставку НДС для онлайн-торговли: до 7% с 2027 года, до 14% с 2028 года, до 22% с 2029 года. Минпромторг РФ, напротив, настаивал на том, чтобы налог сразу был введен в полном размере для того, чтобы выравнять условия работы маркетплейсов с традиционным ритейлом.