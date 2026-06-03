Поиск

Минфин РФ сохраняет планы по поэтапному повышению НДС для трансграничной онлайн-торговли

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Минфин России сохраняет планы по поэтапному введению НДС для трансграничной онлайн-торговли, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ-2026.

"Мы свою позицию в правительство уже направили, она сохраняется", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных вариантах повышения НДС на импортные товары в e-commerce.

Как сообщалось ранее, Минфин предлагает поэтапно вводить ставку НДС для онлайн-торговли: до 7% с 2027 года, до 14% с 2028 года, до 22% с 2029 года. Минпромторг РФ, напротив, настаивал на том, чтобы налог сразу был введен в полном размере для того, чтобы выравнять условия работы маркетплейсов с традиционным ритейлом.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2460 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9713 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 157 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов