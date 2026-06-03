Миллер обсудил с генсеком ФСЭГ подготовку к саммиту форума в Москве

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Предправления "Газпрома" Алексей Миллер на полях ПМЭФ обсудил с генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа Филипом Мшелбилой подготовку к проведению саммита ФСЭГ в Москве, сообщил "Газпром".

"Отдельное внимание Алексей Миллер и Филип Мшелбила уделили подготовке к VIII Саммиту ФСЭГ, который состоится в Москве 27 октября этого года. Подчеркнута важность координации усилий участников Форума для дальнейшего укрепления стабильности поставок, формирования недискриминационных рынков газа, расширения сфер его применения, в том числе за счет продуктов переработки", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили актуальные тенденции развития мирового газового рынка

Форум стран-экспортеров газа - международная межправительственная организациея. Соглашение о функционировании ФСЭГ вступило в силу 30 сентября 2009 года. Полноправными членами ФСЭГ являются: Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла. Россия - полноправный член ФСЭГ с 2009 года.

С 2011 года раз в два года созывают саммиты глав государств и правительств стран-участниц Форума - встречи на высшем уровне. 7-й саммит с главной темой "Природный газ для безопасного и устойчивого будущего" состоялся в Алжире в марте 2024 года.