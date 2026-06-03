Ставропольский край будет использовать IT-решения "Интерфакса" для цифровой трансформации региона

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и исполнительный директор "Интерфакса" Александр Веклич Фото: "Интерфакс"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство Ставропольского края и Группа "Интерфакс" заключили соглашение о сотрудничестве в области развития систем экономической информации, аналитики и обработки массивов данных в рамках цифровой трансформации региона.

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) документ подписали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и исполнительный директор "Интерфакса" Александр Веклич.

"Интерфакс" давно зарекомендовал себя не только как одно из крупнейших информационных агентств страны, но и как разработчик информационно-аналитических цифровых решений, которые помогают выстраивать эффективные экономические модели, создавать условия для развития бизнеса и экономики регионов. Сотрудничество в этом направлении будет полезно Ставропольскому краю", – отметил Владимир Владимиров.

Соглашение предусматривает совместную разработку предложений по автоматической обработке массива данных для дальнейшего моделирования и прогнозирования финансово‑экономического развития Ставропольского края,оценки эффективности существующих мер поддержки бизнеса, выявления точек роста экономики.

"Интерфакс" будет участвовать в цифровых проектах правительства края, в том числе в качестве эксперта по работе с информационно-аналитическими сервисами СПАРК, СКАН, Маркер, а также API-решениями для автоматизации обработки больших данных.

Как отметил А.Веклич, органы власти федерального и регионального уровня активно используют цифровые ресурсы Группы "Интерфакс" для автоматизации антикоррупционных мероприятий, противодействия злоупотреблениям в сфере закупок, анализа и прогнозирования экономических процессов.

"В рамках нашего сотрудничества мы планируем развивать совместные инициативы по оценке экономики региона, управлению бюджетными рисками, анализу инвестиционных проектов", - сказал он.