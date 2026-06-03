"Вымпелком" осенью запустит страхование от мошенников для всей абонентской базы

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" тестирует бесплатную страховку от телефонного мошенничества, с сентября планирует масштабировать ее на всю свою абонентскую базу, сообщила компания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

В тестировании услуги поучаствуют порядка 4 млн абонентов оператора.

Как уточнили в компании, страховка распространится на кражи, совершённые по телефону в сети оператора с помощью методов социальной инженерии - при условии, что клиент не был предупреждён о попытке обмана. Чтобы защитить свои счета в банке с помощью страховки, клиенту нужно будет установить телефонный номер сети "Билайн" в этом банке как основной контактный. Страховое покрытие в зависимости от банка абонента составит от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. При этом количество обращений на одного человека не ограничено. Партнёром проекта является "АльфаСтрахование".

"Вымпелком" для защиты абонентов от нежелательных звонков использует различные инструменты, в том числе - защиту периметра сети, маркировку спама, блокировку множественных вызовов, выявление признаков злого умысла при разговоре и так далее.

С начала года антифрод-система оператора заблокировала порядка 303 млн мошеннических и спам-звонков. За аналогичный период 2025 года их поступило почти 640 млн. При этом количество спасенных клиентов уменьшилось только примерно на треть - с 87,4 млн до 57,3 млн. "То есть злоумышленники пытаются растить качество там, где им не удаётся взять количеством: планируют атаки заранее, совершенствуют методы социальной инженерии", - пояснили в компании.