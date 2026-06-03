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В Москве рассчитывают на выбор Армении в пользу укрепления отношений с РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Москва рассчитывает, что Армения сделает выбор в пользу укрепления отношений с Россией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, события последнего времени показывают, что нужно делать выбор", - сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума в среду.

"Мы рассчитываем, что выбор будет исторически правильным в пользу укрепления традиционных глубоких братских отношений с Россией, отчего всегда выигрывал и будет выигрывать армянский народ", - подчеркнул Рябков.

Сергей Рябков МИД РФ Армения
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