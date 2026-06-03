Рябков заявил о надежде нормализовать отношения с США при президентстве Трампа

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Москва видит своей задачей нормализацию отношений с Вашингтоном, надеется на ее решение при президентстве Дональда Трампа, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Я думаю, что наша задача на нынешнем отрезке - использовать время до следующих президентских выборов (в США - "ИФ"), чтобы придать поступательному ходу наших отношений с США, их стабилизации, возвращению к нормальности такой характер, чтобы все это было бы крайне сложно повернуть вспять. То есть необратимость движения к нормализации - вот, наверное, та задача, которую нам предстоит решать", - сказал он журналистам на Петербургском международном экономическом форуме в среду.

"И будем надеяться, мы ее решим при президентстве Трампа", - отметил Рябков.

Вместе с тем, как указал замминистра, "то, что происходит сейчас при администрации Трампа, весьма неоднозначно".

По его словам, "есть признаки настроя Вашингтона при нынешней администрации избежать худшего в отношениях с Россией, снимать проблемы и двигаться вперед".

"Насколько этот тренд устойчив - вопрос отдельный. Насколько этот тренд зависит от конкретных личностей - это предмет для исследования, анализов, может быть, для защиты диссертации", - добавил Рябков