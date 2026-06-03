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"Интерфакс" и Минцифры Омской области заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий

"Интерфакс" и Минцифры Омской области заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий
Исполнительный директор "Интерфакса" Александр Веклич и первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко
Фото: "Интерфакс"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" и министерство цифрового развития и связи Омской области заключили соглашение о сотрудничестве в целях развития автоматизации и внедрения современных цифровых решений в социально-экономическую деятельность региона.

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) документ подписали исполнительный директор "Интерфакса" Александр Веклич и первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.

Сотрудничество будет направлено на развитие цифровой инфраструктуры региона, внедрение систем анализа данных, а также предотвращение нарушений в закупочной деятельности.

"Подписанное соглашение имеет стратегическое значение и позволит нам значительно сбалансировать работу по анализу и повышению эффективности государственной поддержки в регионе. Уверен, что это партнерство принесет значительные положительные результаты для развития региона", - отметил Максим Макаленко.

Стороны также договорились развивать взаимодействие в сфере экономической безопасности и комплаенса, включая системы предотвращения мошенничества, выявления конфликтов интересов при работе с контрагентами и персоналом, а также инструменты анализа рисков и автоматизации контрольных процедур.

Как отметил Александр Веклич, цифровые решения "Интерфакса", в числе которых СПАРК, Маркер, СКАН, активно используются органами власти федерального и регионального уровня для анализа трендов в экономике региона, поиска инвесторов, оценки эффективности мер государственной поддержки.

"Мы надеемся, что подписанное соглашение будет способствовать успешной реализации планов правительства Омской области по развитию цифровой экономики региона", - сказал он.

Омская область
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