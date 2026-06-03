КАМАЗ втрое урезал инвестиционный бюджет на 2026 год на фоне роста долгов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Инвестиционный бюджет ПАО "КАМАЗ" на 2026 год на фоне роста долгов и продолжающегося кризиса на рынке тяжелых грузовиков был сокращен практически втрое, однако компания работает над повышением операционной эффективности и продолжает инвестировать в развитие модельного ряда автомобилей К5, сообщил гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин в интервью РБК на "полях" ПМЭФ.

ПАО "КАМАЗ" ранее отчиталось по МСФО за 2025 г. о 43 млрд руб. чистого убытка, отметив, что на процентные расходы в прошлом году пришлось 35,6 млрд руб. (в 2024 г. - 20,7 млрд руб.).

"Для нас вопрос большой долговой нагрузки и высоких процентов связан с тем, что компания априори находится постоянно в большом финансовом инвестиционном цикле. Мы очень много сделали по моделям К5 - наш общий объем инвестиций превышает 100 млрд руб. Часть мы гасили из прибыли, часть относили на себестоимость", - рассказал Когогин.

По его словам, в компании проанализировали текущие проекты и, несмотря на сложную конъюнктуру, приняли решение продолжать инвестиции в развитие модельного ряда.

"Мы решили, что все-таки будем продолжать инвестиции, но инвестиционный портфель этого года мы, конечно, резко сократили. То есть новых проектов не начинаем, сосредоточились только на продукте К5. Ну и, конечно, ремонты оборудования, зданий, сооружений... Это позволило нам фактически в три раза сократить инвестиционный бюджет. Мы были вынуждены закрыть часть НИОКРовских работ, которые направлены были на дальнее будущее", - рассказал Когогин.

По итогам пяти месяцев 2026 г. "КАМАЗ", по его словам, смог выйти на положительный денежный поток и операционную эффективность.

"Мы работаем так, что покрываем свои издержки полностью, немного зарабатывая. То есть появилась EBITDA, и мы считаем, что это большая заслуга компании. Что делать с долговой нагрузкой? Нам, конечно, нужно повышать нашу доходность, чтобы справляться с такой долговой нагрузкой. Ну, представьте - магистральный тягач К5 в 2022 году продавался по цене 10-11 млн руб., а сегодня мы его продаем по цене 7,5 млн руб. Как зарабатывать? За этот период сильно выросли издержки, но упала цена", - сказал глава "КАМАЗа".

Сложившуюся ситуацию он связал с продолжающимся кризисом на рынке грузовиков, который в 2023-2024 гг. вырос опережающими темпами, а затем столкнулся с падением спроса и затоваренностью, которая до сих пор на него давит.

"Столько грузовиков, сколько было продано в 2023-2024 годах, в нашей стране обычно не продается. На каком-то драйве люди покупали машины, все больше и больше, под растущую экономику. Конечно, результат - это избыточное количество техники. И сейчас для нас основная проблема - складские запасы иностранных производителей, а также возврат машин лизинговым компаниям. Количество возвращаемых ежемесячно автомобилей приблизительно равняется числу продаваемых на вторичном рынке. В целом сток у лизинговых компаний растет, он уже сегодня превышает 25 тысяч машин. Это, конечно, огромный объем - представьте, 49-50 тыс. объем продаж рынка тяжелых грузовиков этого года и 25 тыс. - только у лизинговых компаний, а еще около 30 тыс. - на стоках иностранных компаний. То есть, скажем так, совсем грустная картина", - резюмировал глава "КАМАЗа".

По словам Когогина, текущее снижение ключевой ставки немного облегчило условия для покупателей коммерческой техники, но пока все еще не дает им возможности зарабатывать.

"Тяжелый коммерческий грузовик в основном продается в лизинг. Для одного магистрального тягача при ставке в 21% ставка лизинга, соответственно, росла для клиентов до 30%. Финмодель показывала, что каждый месяц - отрицательный денежный поток, убытки на одном грузовике - это 150 тыс. руб. В сегодняшних условиях, при сегодняшней ставке, они впервые стали зарабатывать. То есть грузовик может принести 30 тыс. руб. чистого дохода. Это уже принципиально все меняет. Этого недостаточно, чтобы вести эффективный бизнес - надо, чтобы доходность была в пределах 100-120 тыс. руб. Но это уже формирует хотя бы положительный денежный поток, и компании стали сами себя окупать", - сказал Когогин.