Клуб "Валдай" проведёт на ПМЭФ дискуссию о конкуренции за ресурсы в многополярном мире

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Международный дискуссионный клуб "Валдай" проведет в четверг сессию в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на тему "Будущее для каждого, благо для всех: как управлять конкуренцией за ресурсы и пространства".

"Участники Валдайской сессии из Бангладеш, Египта, Индии и России сосредоточатся на объединительной повестке, новых сферах и формах взаимодействия в условиях возникающей многополярности", - сообщили "Интерфаксу" организаторы дискуссии.

Тематика дискуссии, по мнению ее организаторов, представляется весьма актуальной с учетом того, что "непримиримое политическое соперничество и стремление ряда стран нанести друг другу существенный урон сочетаются с всеобщей экономической и коммуникационной взаимосвязанностью".

"Когда силовые методы разрешения противоречий показывают свою ограниченность, в частности, на Ближнем Востоке, неизбежно появляется интерес к диалогу и управлению конкуренцией в наиболее чувствительных направлениях", - отмечают организаторы дискуссии.

Эксперты в рамках дискуссии в качестве примера обсудят цифровые платформы и технологии, в развитии которых "наглядно отражаются и растущая конкуренция, и всеобщая взаимосвязанность", говорится в сообщении.

Среди российских участников сессии - генеральный директор АО "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, директор по научной работе этого Фонда, международный обозреватель Федор Лукьянов.