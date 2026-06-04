Поиск

В игорной зоне "Приморье" построят гостиницу с казино за 20 млрд рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Группа компаний "Самсон" построит пятизвездочную гостиницу на 800 номеров с казино в игорной зоне "Приморье", соответствующее соглашение о сотрудничестве между правительством приморского края и инвестором будет подписано на полях ПМЭФ-2026 в четверг, сообщила Корпорация развития Приморского края.

Общая площадь застройки составит порядка 75 тыс. кв. м на участке 8,9 га, предполагаемый объем инвестиций оценивается в 20 млрд рублей.

"Помимо сотрудничества в сфере развития туристической инфраструктуры, еще одним направлением работы может стать участие ГК "Самсон" в развитии промышленного парка "Большой Камень", - отмечается в сообщении.

Игорная зона "Приморье" входит в состав туристического кластера в бухте Муравьиной Приморского края. Два первых объекта - казино Tigre de Cristal и "Шамбала" - уже введены в эксплуатацию.

В настоящее время в России открыто несколько игорных кластеров в разных регионах: "Приморье" (Приморский край), "Красная Поляна" (Сочи), "Янтарная" (Калининградская область) и "Сибирская монета" (Алтай).

ПМЭФ Приморский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9729 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2469 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов