"Система" рассчитывает летом привлечь инвесторов в капитал "Медси" и Cosmos в рамках pre-IPO

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ПАО "АФК "Система" планирует заключить сделки по привлечению инвесторов в капитал "Медси" и Cosmos Hotel Group (CHG) летом 2026 года, сообщил "Интерфаксу" президент корпорации Тагир Ситдеков после заседания Российско-Саудовского делового совета в Санкт-Петербурге.

По его словам, по активам уже подписаны term sheet. В "Медси" привлекается пул инвесторов, в CHG - один; все они российские.

"У нас была идея сделать сначала частные сделки и после этого выводить гостиничный и медицинский активы на IPO. Компании абсолютно готовы к публичному размещению, готовились достаточно давно. И мы будем таргетировать первое наиболее комфортное окно после сделок. Мы в том числе общаемся с Мосбиржей и есть разные мнения, когда оно произойдет: возможно, осень этого года или весна следующего. Но мы точно будем таргетировать одно из этих окон, чтобы сделать максимально эффективные размещения", - рассказал топ-менеджер.

Корпорация намерена сохранить контроль в обоих активах по итогам привлечения инвесторов и размещений. Средства от IPO будут направлены в дальнейшее развитие как "Медси", так и CHG. "Большая часть денег будет cash-in", - сказал Ситдеков.

В ходе делового совета основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков сказал, что российская сторона подготовила проекты, которые "имеет место обсудить с точки зрения реализации в Саудовской Аравии" - в первую очередь вопросы, связанные с туризмом и трансфером высоких технологий.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможных в перспективе проектах "Медси" и CHG в контексте Саудовской Аравии, Ситдеков рассказал, что "Медси" пока идет по пути медицинского туризма.

"Как только мы разовьем его достаточно, возможно также пойдем по пути реабилитологии и откроем в Саудовской Аравии реабилитационную клинику", - сказал он.

CHG развивает проекты на таких зарубежных рынках, как страны бывшего СССР, Куба, Оман, а также активно ведет переговоры с Индонезией и Саудовской Аравией.

Также АФК прорабатывает проект в сфере спутников - через портфельную компанию "Спутникс". В сентябре совместно с Роскосмосом компания запустит спутник дистанционного зондирования Земли "Киноспутник" и обсуждает с представителями Саудовской Аравии продажу им снимков с этого спутника.