Поиск

Минздрав оценил потери от хронических заболеваний в РФ почти в 3,5 трлн руб. ежегодно

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Потери для экономики от хронических неинфекционных заболеваний могут составлять почти 3,5 трлн рублей ежегодно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в четверг на сессии ПМЭФ-2026.

Министр сообщил, что ежегодный платеж работающих граждан в фонд обязательного медицинского страхования в среднем составляет 40 тыс. рублей.

"Если мы говорим о том, что 40 с небольшим тысяч рублей - это платеж работающего гражданина, за неработающих граждан сегодня субъекты Российской Федерации платят порядка 15-16 тысяч рублей. Поэтому, конечно же, трудоспособные граждане - это основа экономики нашей страны", - отметил министр.

Михаил Мурашко Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9729 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2469 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов