Минздрав оценил потери от хронических заболеваний в РФ почти в 3,5 трлн руб. ежегодно

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Потери для экономики от хронических неинфекционных заболеваний могут составлять почти 3,5 трлн рублей ежегодно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в четверг на сессии ПМЭФ-2026.

Министр сообщил, что ежегодный платеж работающих граждан в фонд обязательного медицинского страхования в среднем составляет 40 тыс. рублей.

"Если мы говорим о том, что 40 с небольшим тысяч рублей - это платеж работающего гражданина, за неработающих граждан сегодня субъекты Российской Федерации платят порядка 15-16 тысяч рублей. Поэтому, конечно же, трудоспособные граждане - это основа экономики нашей страны", - отметил министр.