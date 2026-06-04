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Силуанов считает, что текущая внешняя конъюнктура позволяет перейти к пополнению ФНБ

Силуанов считает, что текущая внешняя конъюнктура позволяет перейти к пополнению ФНБ
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сложившаяся ситуация с внешней конъюнктурой позволяет перейти к накоплению средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ), полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он напомнил, что за последние четыре года из ФНБ было использовано порядка 15 трлн рублей. "При этом мы ФНБ использовали не только для поддержки бюджетных расходов, но и для вложений в экономику - это более 4 трлн рублей из 15 трлн рублей. То есть мы использовали ФНБ для инфраструктурного, технологического развития, что тоже дало свой вклад в экономическое развитие", - сказал он на макроэкономической сессии ПМЭФ.

"Сейчас конъюнктура чуть получше, будем накапливать, восстанавливать", - отметил Силуанов.

В целом, заметил министр, логика создания резеровов - использование их для помощи бюджету, чтобы оказывать меньше давления на финансовый рынок, реализовывать задачи с использованием запасов, которые раньше накопили.

Антон Силуанов ФНБ Минфин РФ
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