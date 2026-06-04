Решетников заявил, что структурные изменения в экономике РФ идут активно

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Структурные изменения в экономке РФ идут активно, вопрос заключается в их направлении, ее рамки ограничиваются более крепким рублем, чем многим хотелось бы, и более высокими процентными ставками, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на сессии "Как вернуться на траекторию устойчивого роста в условиях глобальной неопределенности" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, есть вопросы и с бюджетным дефицитом, ЦБ на это реагирует и потребуется время, чтобы выйти на цели в бюджетной политике.

"Структурные изменения в экономике очевидно идут и идут достаточно активно. Вопрос - куда мы хотим направлять эти структурные изменения", - сказал Решетников.

"С этой точки зрения понятно, что все наши ключевые ограничители в общем и в целом не изменились. Это рынок труда в первую очередь, низкая безработица, которая является ограничителем, в том числе ориентиром для ЦБ по принятию решений по ключевой ставке. Вопросы инвестиций и цифры первого квартала, которые вчера вышли (падение на 14,3% в годовом выражении - ИФ), показывают, что тема сверхактуальна. Модель экономики мы вынуждены донастраивать, как только происходит какое-то значимое событие, а они происходят постоянно. Тема (с перестроением экономической модели в РФ - ИФ) началась в 2008 году, потом 2013-2014 годы, потом ковид, потом санкции, и мы снова донастраиваем", - заявил Решетников.

"Очевидно, что контуры следующей экономической модели более или менее прослеживаются - это более крепкий рубль, чем многим бы хотелось, это все-таки чуть более высокие процентные ставки, потому что есть вопросы и с бюджетным дефицитом. Банк России на это реагирует, и нам потребуется время, чтобы выйти на те цели в бюджетной политике, которые мы ставим. У нас закрыт отток капитала - с одной стороны, это хорошо, у нас есть ресурс внутри страны, он будет накапливаться, с другой стороны, это опять давит на валютный рынок", - сказал глава Минэкономразвития РФ.

"Это та рамка, которая сформировалась и в которой нам предстоит работать, а дальше уже - насколько мы сможем в этой рамке уместиться и что мы для этого делаем. Здесь как раз план структурных изменений в экономике", - заявил Решетников.