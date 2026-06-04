Решетников заявил, что цифры снижения ВВП РФ на 0,2% в I кв. и падения инвестиций на 14,3% не очень стыкуются

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Цифры снижения ВВП РФ на 0,2% в I квартале и падения инвестиций на 14,3% не очень стыкуются друг с другом, во II квартале должна быть их синхронизация и сглаживание ситуации с инвестициями, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на сессии "Как вернуться на траекторию устойчивого роста в условиях глобальной неопределенности" в рамках ПМЭФ.

"По последним цифрам апреля, рост за январь-апрель ВВП - на 0,2%. А цифры, которые вышли в I квартале по инвестициям, - минус 14,3%. Мы, конечно, к ним очень относимся осторожно, потому что они не очень стыкуются с динамикой ВВП за I квартал - минус 0,2% в годовом выражении", - сказал министр.

"Исходим из того, что I квартал - волатильность и так далее. Думаю, что на II квартале увидим сближение двух подходов, поскольку инвестиции считаются методом доходов, а квартальный ВВП - производственным методом. Думаю, на двух кварталах мы увидим какую-то синхронизацию, и должна сгладиться ситуация с инвестициями, выправиться, по крайней мере статистически", - заявил Решетников.