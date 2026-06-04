Силуанов сообщил об улучшении ситуации с исполнением бюджета

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с исполнением федерального бюджета выправляется по сравнению с тем, что было в первом квартале, налоговые поступления растут, исполнение бюджета за январь-май свидетельствует о том, что не реализовались риски "перегнуть палку" с налоговыми изменениями, принятыми ранее, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы говорили про бюджет, там "заморозки", как вы сказали. Но мы видим, что сейчас ситуация выправляется по сравнению с тем, что было в первом квартале. Сейчас мы видим, что и налоговые доходы у нас поступают, которые от экономики", - сказал он на макроэкономической сессии ПМЭФ.

По его словам, это и налог на прибыль, и налог на добавленную стоимость. "По ним можно посмотреть, что будет дальше с показателями экономического развития, поскольку налоги быстрее статистики дают возможность планировать, что будет с экономикой, с экономическими показателями. А эти показатели, эти параметры налоговые растут. И мы видим, что НДС сейчас идёт выше плана, чем мы планировали. Мы планировали, я хочу напомнить, в текущем году рост экономики на 1,3%. Сейчас 0,4%. Но налог на добавленную стоимость растёт больше плана. Это о чём говорит? Говорит о том, что мы увидим более, значит, большие цифры роста, чем, может быть, изначально планировали с учётом корректировки наших прогнозов", - сказал Силуанов.

"И второе, о чём это говорит? Говорит о том, что, несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги-то растут, и были риски того, что мы можем где-то перегнуть палку. Нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета вот за пять месяцев об этом красноречиво свидетельствуют. Поэтому, когда мы говорим о связи бюджета, ДКП, роста, это всё действительно в одно целое, всё это постоянно на контроле правительства и Центрального банка", - отметил министр.