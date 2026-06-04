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Новак прогнозирует усугубление дефицита нефти в случае продолжения войны на Ближнем Востоке

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок уже испытывает дефицит, поскольку на него ежедневно не поступает около 12 млн баррелей в сутки, но за счет остатков, рынок еще в полной мере не ощутил последствий ближневосточного конфликта, считает вице-премьер Александр Новак.

"Он (дефицит - ИФ) уже есть, поскольку ежедневно около 12 млн баррелей добычи не поступает. Но за счет остатков, за счет того, что ранее был профицит, рынок еще в полной мере не ощутил тех последствий, которые могут быть", - сказал он.

"Если конфликт будет затягиваться и добыча стран Персидского залива не будет увеличена, конечно, будет в течение нескольких месяцев дефицит", - добавил он.

Александр Новак Персидский залив Ближний Восток
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