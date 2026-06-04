Решетников заявил о наличии в РФ запаса для роста зарплат

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Доля оплаты труда в ВВП в РФ достаточно низкая, запас роста заработных плат в России сохраняется, они должны расти более высокими темпами, чем производительность труда, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на сессии "Как вернуться на траекторию устойчивого роста в условиях глобальной неопределенности" в рамках ПМЭФ.

"Для стран нашего уровня развития у нас доля фонда оплаты труда в ВВП достаточно низкая. Это значит, что у нас есть какой-то запас, когда рост наших зарплат может и должен опережать рост производительности труда. Это как раз та самая логика высоких заработных плат, о которых говорил президент", - сказал министр.

По его словам, "не надо делать никакой катастрофы", что последние два года рост зарплат существенно опережает рост производительности.

"В общем и целом у нас должны быть более высокие заработные платы для такого уровня развития", - заявил глава Минэкономразвития.