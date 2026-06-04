"Петербургский нефтетерминал" вложит в модернизацию мощностей 6 млрд рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - АО "Петербургский нефтяной терминал" (АО "ПНТ") намерен инвестировать в развитие 6 млрд рублей, сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своем канале в Max.

Соглашение город и компания подписали на полях ПМЭФ-2026.

Инвестпроект включает в себя модернизацию производственных мощностей и расширение номенклатуры перевалки наливных грузов.

Ранее ПНТ специализировался преимущественно на экспорте нефтепродуктов, однако с 2022 года начал реализацию программы диверсификации грузовой базы. В августе 2025 года терминал впервые провел операцию по приемке и отгрузке продуктов переработки пальмового и пальмоядрового масел из морского танкера в железнодорожные цистерны.

Также в августе прошлого года ПНТ получил разрешение на ввод ключевых объектов инфраструктуры, построенных в рамках стратегического инвестиционного проекта "Строительство сооружений для временного хранения и перевалки нефтепродуктов на территории нефтяного терминала в составе морского порта Большой порт Санкт-Петербург". В частности, терминал полностью заменил устаревший резервуарный парк.

"Петербургский нефтяной терминал" - стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург, специализируется на перевалке нефтепродуктов, основана в 1995 году. Общая занимаемая площадь - 37 га. На территории ПНТ расположены 37 резервуаров для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность терминала - 10 млн тонн в год.