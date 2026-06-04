"АвтоВАЗ" в мае нарастил продажи легковых авто и LCV на 7,3% в годовом выражении

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) Lada в РФ выросли на 7,3% к тому же месяцу 2025 года, составив 27 453 единиц, сообщил "АвтоВАЗ".

Всего за пять месяцев 2026 года реализовано 123 543 Lada. Рыночная доля бренда по итогам пяти месяцев, по оценке автопроизводителя, составляет более 25%.

"Итоги продаж мая нас в принципе устраивают. Они соответствуют нашим планам и даже на несколько процентов их превышают, - прокомментировал "Интерфаксу" итоги продаж глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах ПМЭФ-2026. - За прошлый месяц совокупно было реализовано чуть больше 27,5 тыс. автомобилей Lada и Xcite. Конечно, это чуть меньше результата апреля. Но это типично для рынка из года в год - в мае меньше рабочих дней, большой период майских праздничных выходных".

Соколов напомнил, что в первой половине мая автопроизводитель уходил в плановый корпоративный отпуск, который использовал в том числе для работ по модернизации производства.