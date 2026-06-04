Глава Минцифры заявил, что Мах исключили из App Store без объяснения причин

Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Компания Apple исключила российский национальной мессенджер Max из своего магазина приложений без объяснения причин, лишив таким образом доступа к нему примерно 20 млн россиян, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Вчерашнее событие: компания Apple убирает приложение Max из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений. При этом я напомню, на секунду, что у нас ежедневная аудитория этого приложения уже более 60 млн человек и примерно 25-30% - это пользователи устройств на платформе iOS", - сказал Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

"Получается, таким решением компания Apple ограничила сразу доступ больше 20 млн пользователей iPhone, iPad к сервисам национального мессенджера без объяснения причин", - заявил министр.

По его словам, "понятно, что государство может стимулировать создание равных условий (на своем рынке - ИФ).

"Но всё равно возникают такие тревожные факторы, когда глобальные бигтехи все равно показывают в определенном смысле свою рыночную силу через введение таких ограничений - одномоментно, без объяснения лишая наших пользователей доступа к уже привычным сервисам" - отметил министр.

"Причем это не единицы, не десятки тысяч, это десятки миллионов пользователей. Конечно, хотелось бы, чтобы такие ситуации не возникали", - подчеркнул он.

Накануне, 3 июня, пресс-служба мессенджера сообщила, что приложение Max оказалось недоступно в магазине приложений App Store, команда национального мессенджера запросила разъяснения у Apple Inc. В связи с исключением из магазина приложений уведомления о сообщении и звонках на устройства Apple не приходят, хотя весь функционал сохраняется. Команда мессенджера рекомендует периодически проверять приложение, в также не удалять его с устройства на iOs, так как поставить вновь его не получится.