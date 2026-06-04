Силуанов отметил, что для экспортеров курс рубля сейчас не совсем комфортен

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Текущий курс рубля не вполне комфортен для экспортеров, в целом нужно найти баланс между потребностями разных секторов экономики, чтобы и экспорт был рентабельным, и импортные товары доступны, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.

В рамках макроэкономической сессии ПМЭФ он отметил, что определяя, какой курс благоприятен, нужно смотреть не на то, какой рубль нужен для бюджета, а на то, какой рубль нужен для экономики.

"Для экспортеров, мы видим, сейчас рубль не совсем комфортен, для импортеров он, конечно, более крепкий, чем в наших прогнозах. И рубль нужен такой, чтобы он учитывал интересы нашего населения, имею ввиду, чтобы были импортные товары доступны для бизнеса, чтобы импортные технологии были доступны, а с другой стороны, для экспортеров, чтобы экспорт был рентабельный, чтобы не было такого, что из-за границы будем все завозить, имея мощности производственные, которые будут простаивать, потому что рубль слишком крепкий. Нужно найти баланс между потребностями одних секторов экономики и других", - сказал он.

"А бюджет получит свои налоги", - заключил министр.

Также по его словам, сейчас рубль регулируется предложением валюты на валютном рынке. "Да, действительно, мы сегодня в меньшей степени можем участвовать по изъятию части валютной выручки, которая, мы видим, сегодня чрезмерна по сравнению с нашим прогнозом. Поэтому корректировка бюджетного правила и позволит создать предсказуемость и выровнять нынешнюю ситуацию с курсом", - пояснил он.