Россия и Белоруссия обсуждают развитие приграничного авиасообщения

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия думают над развитием приграничного авиационного сообщения, решения пока не приняты, но есть понимание, что этот проект должен получить поддержку, заявил на сессии ПМЭФ, посвященной Союзному государству России и Белоруссии вице-премьер Алексей Оверчук.

"Буквально на днях на Группе высокого уровня в Пскове мы говорили о том, чтобы оказывать поддержку авиационному сообщению из наших приграничных регионов. Пока не понятно, как это получится, но мы об этом думаем и понимаем, что это очень важно. Здесь есть нюансы, но мы будем над этим работать", - сказал он.

По его словам, "солидным результатом уже текущего года стало открытие пригородного железнодорожного сообщения со 2 апреля по маршрутам Смоленск-Витебск-Орша".

"Мы будем расширять эту географию: Великие Луки-Витебск, Великие Луки-Полоцк и обсуждали, что очевидно востребованным будет маршрут Брянск-Гомель, там уже ходят электрички и речь идет о том, чтобы цеплять туда дополнительные вагоны. Это и для бизнеса, и для туристов очень важно", - сказал Оверчук.

Посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов назвал важным успехом "запуск трансграничных пригородных маршрутов по маршруту Смоленск-Орша, Смоленск-Витебск с применением согласованного механизма субсидирования из бюджета Союзного государства".

"Если мы сможем выработать аналогичный механизм в рамках международных авиаперевозок, это будет неплохо. И Постоянный комитет будет этому всемерно содействовать", - пообещал он.