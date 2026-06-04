Дегтярев сообщил о подготовке РФ к Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия готовится к Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году, в конце этого года начнутся отборочные соревнования, сообщил министр спорта, глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев на сессии "Навстречу Олимпиаде-2028" на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы 31 марта 2025 года утвердили комплексную программу подготовки к Лос-Анджелесу. (...) Программа разработана совместно с ФМБА - с медицинской точки зрения, РУСАДА - с антидопинговой точки зрения и с федерациями по видам спорта", - сказал Дегтярев.

Он сообщил, что в программе в Лос-Анджелесе на сегодняшний день всего 42 олимпийских вида спорта, но еще могут быть изменения.

В России до конца 2026 года по 22 видам спорта должны начаться отборочные соревнования, добавил министр, отметив, что в рамках подготовки к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в РФ проведена реформа управления летними видами спорта. "С организационной точки зрения мы сегодня полностью соответствуем международным стандартам", - заявил Дегтярев.

Министр отметил прогресс в допуске российских спортсменов к международным соревнованиям под своим флагом. Он сообщил, что с начала года "гимн Российской Федерации звучал на международных соревнованиях 144 раза".