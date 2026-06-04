Вице-премьер Узбекистана обсудил сотрудничество с "Газпромом", "Газпром нефтью" и "Роснефтью"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Узбекистана Джамшид Ходжаев на полях ПМЭФ-2026 провел переговоры с руководителями "Газпрома", "Газпром нефти" и "Роснефти", обсудив перспективы сотрудничества в энергетике и промышленности.

"В Санкт-Петербурге, в рамках нашего участия ПМЭФ-2026 мы провели серию встреч с ключевыми партнерами. Для Узбекистана развитие устойчивых партнерств с крупными российскими компаниями и регионами важно для промышленного роста, расширения взаимной торговли, энергетической безопасности и развития инвестиционных проектов", - написал Ходжаев в соцсети LinkedIn.

На переговорах с председателем правления "Газпром нефти" Александром Дюковым обсуждались перспективы взаимодействия в области энергетики, промышленности и в рамках других проектов, представляющих взаимный интерес.

"Во время встречи с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером мы обсудили текущее сотрудничество в газовом секторе, включая надежность поставок и более широкую энергетическую безопасность. "Газпром" и правительство Узбекистана работают в рамках стратегического меморандума о сотрудничестве в энергетическом секторе", - написал Ходжаев.

Он отметил, что с главным исполнительным директором "Роснефти" Игорем Сечиным состоялся обмен мнениями о перспективных направлениях сотрудничества в топливно-энергетическом секторе и возможностях развития практического партнерства.

Кроме того, Ходжаев встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

"Наше обсуждение было сосредоточено на расширении межрегионального сотрудничества, укреплении деловых связей, развитии промышленного сотрудничества и продвижении совместных инициатив между Узбекистаном и Санкт-Петербургом", - добавил вице-премьер.